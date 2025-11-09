Kocaeli Valisi, Yangında Hayatını Kaybeden İşçilerin Ailelerini Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 işçinin ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş'a ziyaretlerde AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Lütfihak Alpkan ve Adnan Ertem, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

Yangında yaşamını yitiren Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz'ın (59) ailelerini ziyaret eden Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.