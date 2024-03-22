Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KYK Gebze Öğrenci Yurdu'nda Öğrencilerle İftar Yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Yurt Müdürü Ahmet Aslan ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yavuz, hayırlı ramazanlar diledi.

Yurt yemekhanesinde sıraya girerek iftar yemeğini alan Vali Yavuz, öğrencilerle orucunu açtı.

Daha sonra öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Vali Yavuz, iftarın ardından yurt yetkilileriyle yaptığı toplantıda, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.