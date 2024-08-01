Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyaretler devam ediyor
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TCDD Gar Müdür Vekili Özgür İlker Akdemir ve Yol Bakım Müdürü Ahmet Sancak Şanlı tarafından ziyaret edildi. Vali Aktaş, Kocaeli'nin demir yolu ulaşımında gelişmesinin önemine değindi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.
TCDD Gar Müdür Vekili Özgür İlker Akdemir ve Yol Bakım Müdürü Ahmet Sancak Şanlı, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.
Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulaşım destinasyonu bakımından çeşitli rolleri üstlenen Kocaeli'nin, demir yolu ulaşımında da gelişmesinin önemli olduğuna değindi.
Akdemir ve Şanlı da demir yolu ulaşımı projelerinin yanı sıra kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.