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Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Dil Bayramı'nda ana dilin önemine dikkat çekti

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş, ana dilin milleti geçmişten geleceğe taşıyan en güçlü bağ olduğunu, çocuk ve gençlerin Türkçe'yi doğru kullanma konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, bir milleti köklü geçmişten aydınlık geleceğe taşıyan en güçlü bağın ana dil olduğunu bildirdi.

Dile sahip çıkmanın, geçmişe ve kültüre sahip çıkmak olduğu bilincini Türk milletinin tüm fertlerine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, çocukların ve gençlerin Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin ve kelime dağarcığının artırılmasının, Türk dilinin korunması ile geliştirilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.

Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil, şuurla işlensin." sözleriyle toplumsal seferberlik başlattığını dile getirerek, Atatürk'ün dünyanın en zengin dillerinden olan Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine öncülük ettiğini ifade etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum. Ses bayrağımız olan güzel Türkçemizin bilim, kültür ve sanat dili olarak yaşaması, daha da gelişmesi için çaba sarf eden, dilimize emek verenlerden ahirete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum, hayatta olanlara şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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