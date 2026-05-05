Kocaeli Valisi Aktaş: Okul güvenliğini, ilimize yakışır şekilde planlamış olacağız

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, 'Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Okullarımızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili toplandık. Çocukların hepimize emanet olduğu bilinciyle okul aile birliklerimize, okul müdürlerimizin ve velilerimizin de görüşlerini alıp bu konuyu ilimize yakışır şekilde planlamış olacağız" dedi.

Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Kocaeli Valiliği'ndeki Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada, "Okullarımızda alınmış olan güvenlik tedbirleriyle ilgili kararları gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için toplandık. Maalesef geçen günlerde yaşadığımız okul içerisindeki olumsuz olayların ilimizde cereyan etmemesi için şu ana kadar alınan tedbirleri tekrar gözden geçirmek, bu tür olayların yaşanmaması için tüm kamu kuruluşları, o çocukların hepimize emanet olduğu bilinciyle yapmamız gerekenleri konuşup, okul aile birliklerimize, okul müdürlerimizin ve velilerimizin de görüşlerini alarak inşallah ilimizde bu konuyu en güzel şekilde, ilimize yakışır şekilde planlamış olacağız" dedi.

'TÜM TEDBRİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ'

Her ay düzenli toplantı yapılacağını belirten Vali Aktaş, "İl-ilçe yürütme kurulları bundan sonra her ay başında ilde bizim başkanlığımız, ilçelerde de kaymakamlarımızın başkanlığında toplanarak okullarımızın, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin güvenliği için alınması gereken tedbirleri her ay konuşup, tartışacak, bir önceki tedbirler gözden geçirilecek. Okulların açık olduğu tüm aylarda yapılacak. Okul çevresini de kapsayacak şekilde yapılacak. Çocuğun servisten evden alınıp okula getirilmesi, okuldan evine sağ salim şekilde geri götürülmesi şeklinde tüm tedbirleri gözden geçireceğiz" diye konuştu.

'RİSKLİ OKULLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK'

Devletin ilgili kademelerinin istişare içinde çalıştığını aktaran Vali Aktaş, "Okullarda daha önce yaptığımız riskli alan sınırlandırılması tekrar değerlendirilecek, tüm okullar ilgili komisyon tarafından tekrar risk anlamında gözden geçirilecek. Riskli okul olarak belirlediğimiz okullarda halihazırda zaten sabit kolluk görevlilerinden arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Az riskli okullarda da öğrenci giriş-çıkış saatlerinde başta trafiği düzenlemek üzere muhakkak arkadaşlarımız orada bulunuyor. Bunun da ötesinde daha önce de uyguladığımız en az birer polis ya da jandarma irtibat görevlisi olarak görev yapmakta. Bunlara ilaveten neler yapabiliriz, şu ana kadar neler yaptık, onları konuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

'BEKÇİLER OKULLARDA GÖREV ALMAKTA'

Emniyet ve jandarma personellerinin okullarda sabit olarak görevlendirdiklerini söyleyen Vali Aktaş, "Gece bekçileri özel güvenliği olmayan okullarımızın hepsine denk gelecek şekilde görevlendirmeleri yapıldı. Şu anda gece bekçisi arkadaşlarımız görevlendirmeyle okullarımızda güvenlik için görev almaktadırlar. Özel güvenlik için neler yapmamız gerektiği konusunda da istişarelerde bulunacağız" dedi.

Okul saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Aktaş, "İlimizde bu olayların gerçekleşmemesi için bu salonda bulunan tüm arkadaşlarımızın sorumlu olduğunu, başta kendim olmak üzere herkese hatırlatarak, çocukların emanet olduğunu, oradaki çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin hepsinin devlet koruması altında olduğunu, sorumluluğun hepimizin üzerinde olduğu bilinciyle bu konuya şu ana kadar nasıl sıkı şekilde eğildiysek bundan sonra da eğileceğiz" diye konuştu.

