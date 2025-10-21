Kocaeli Valisi Aktaş, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluştu.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Vahittin Kalay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, ilçe muhtar dernek başkanları, muhtarlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Aktaş, Hülagü ve Büyükakın, programa katılan muhtarlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.