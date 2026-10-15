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Kocaeli Valiliği sağanak nedeniyle yarın eğitim kurumlarında ara verildiğini duyurdu

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Kocaeli Valiliği, sağanağın devam edeceği gerekçesiyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel bir gün idari izinli sayılacak.

Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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