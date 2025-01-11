Kocaeli Valiliği'nden Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Kocaeli Valiliği, yarın öğleden sonra beklenen beklenen yağışlar sonucu meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kocaeli Valiliği'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, kentin batı kesimleri yarın yağışlı havanın etksine girecek. Valiliği paylaşımı şöyle:

"Bölgemizdeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın (12.01.2025 Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."