Kocaeli Valiliği, işçiye kötü davranan fabrikada inceleme başlattı

Kocaeli Valiliği, bir fabrikada işverenin işçiye kötü davrandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bilim, sanayi ve teknoloji kenti olan Kocaeli'de işveren, çalışan ve sendikalar arasında çıkan uyuşmazlık ve olumsuzluklara valilik olarak gereken hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

Bu gibi durumlara devlet vakarına uygun şekilde çözüme yönelik arabuluculuğun yapıldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Özellikle son günlerde basın ve sosyal medya ortamlarında yer alan ve işveren ile çalışan arasında yaşanan olaydan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapılması yönünde Valiliğimizce talepte bulunulmuş ve bu talebimize istinaden inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Görevlendirilen müfettişlerce bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmekte olup düzenlenen rapor doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır."