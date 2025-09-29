Kocaeli Üniversitesi'nde Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilir Enerji Çözümü

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü çatısına kurulan ve farklı eksenlerde hareket eden panel sistemiyle mühendislik fakültesinin enerji ihtiyacı karşılanırken, çalışmaları süren 4 projeyle de güneşten maksimum düzeyde faydalanılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji maliyetlerini düşürüyor. Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalması, karbon salımını düşürerek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı veriyor.

"Yeşil kampüs" hedefi olan KOÜ'de bu tür projeler, öğrencilere ve topluma sürdürülebilirlik bilinci kazandırıyor. Yerli ve temiz enerji yatırımları, enerji arz güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstleniyor.

Bu doğrultuda Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit'in yürütücü, Prof. Dr. Engin Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Sezen, Öğretim Görevlisi Abdülvehhab Kazdaloğlu ve Dr. Ogan Karabaş'ın araştırmacı olduğu "Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik İhtiyacının Şebeke Bağlantılı Hareketli ve Sabit Güneş Enerjisi Sistemleri ile Karşılanması ve Performans Analizi Projesi" kapsamında enstitü çatısına güneş panelleri sistemi kuruldu.

Güneş takip sistemine ait tasarım ve yazılımının yerli olarak geliştirildiği sistemde, farklı eksenlerde hareket eden panellerle güneş enerjisinden maksimum elektrik enerjisi elde etmenin yolları araştırılıyor.

Üniversite-sanayi işbirliğiyle kurulan sistemle mühendislik fakültesinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

"Üniversite sanayi işbirliğiyle şu anda 4 sistemin AR-GE'si yapılıyor"

Prof. Dr. Yiğit, AA muhabirine, KOÜ'nün aday araştırma üniversitesi olduğunu belirterek, üniversitelerinin 5 yıl süreyle "Kurumsal Tam Akreditasyon" almaya hak kazanma sürecindeki kriterlerden birisinin de kendi enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi olduğunu söyledi.

Bu anlamda Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle harekete geçtiklerini ifade eden Yiğit, güneş panelleri kurulumunun enstitünün çatısında yapıldığını anlattı.

Yiğit, güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 4 sistem üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Burada klasik sabit sistemlerin yanında, güneşi tek eksende, 1,5 eksende ve 2 eksende takip eden her biri 2,5 kWh kurulu güce sahip sistem var. Bunun tasarımını, kontrol sistemini ve yazılımını doktora öğrencimiz gerçekleştirdi. Üniversite sanayi işbirliğiyle şu anda 4 sistemin AR-GE'si yapılıyor. Manisalı firmadan destek alarak paneller Fen Bilimleri Enstitüsü üzerine toplamda 30 kWh'lık sistem var. Bu sistem mühendislik fakültesinin elektrik ihtiyacını güneş olduğu sürece karşılıyor." ifadesini kullandı.

"Üniversitedeki çatıların güneş panelleriyle kaplanması hedefleniyor"

Sistem sayesinde üniversitenin enerji tasarrufu sağladığını aktaran Yiğit, sistemin üniversitede yaygınlaşmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yiğit, AR-GE sonucu oluşacak verilerle hangi eksenin daha faydalı olduğunu belirleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Rektörlüğümüze, 4 farklı AR-GE raporlarından elde edilecek bilgiler doğrultusunda üniversitenin çatıları ve otoparklarımızı güneş panelleriyle kaplayacak şekilde bir proje vermeyi planlıyoruz. 2 eksenli takip sistemiyle yapılan AR-GE çalışmalarında güneşin, yazın, kışın bütün hareketlerini sabahtan akşama kadar doğrudan doğruya takip eden bu sistemin daha fazla elektrik enerjisi ürettiği görünüyor ancak ticarileşme ve yatırım maliyetleri açısından baktığınızda şu anda ilk defa yapılmış bir AR-GE çalışması olarak 2 eksenli takip sisteminin ekonomik yatırım olup olmayacağı konusu ayrıca araştırılıyor. Diğer tek eksenli güneş takip sistemi diğer ülkelerle Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Tek eksenli sistemler yatırım sürecinde şimdilik önde gidiyor. Çift eksenli sistemin AR-GE'si tamamlandıktan sonra 'Sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar güneşi alacağım ve verimli çalışacağım' diyorsanız 2 eksenli takip sistemi daha iyi görünüyor. Bu ön verilerle ilgili yayın çalışması başlatıldı. Veriler Türkiye ve dünyayla paylaşılacak."

Türkiye'de kurulu güneş enerjisi takip sistemi yazılımlarının çoğunun yurt dışından alındığını aktaran Yiğit, doktora öğrencileri ile sistemin kurulumunda kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesini çalıştıklarını söyledi.

Yiğit, yerli bir firmanın yazılım grubuyla güneş takip sistemine ait yerli yazılımın geliştirilmesini ve denemelerin yapılıp ticarileştirilmesinin de faaliyetleri arasında yer aldığını ifade ederek, firmanın KOÜ ile geliştirilen güneş takip sistemi tasarımlarına ait patent başvuruları yaptığını kaydetti.

Yiğit, Universiti Kebangsaan Malaysia'da görev yapan Prof. Kamaruzzaman Sopian ve KOÜ'de göreve başlayan uluslararası akademisyenlerin projeye katkı vermeye başladığını da sözlerine ekledi.