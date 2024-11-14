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Kocaeli Ormanlarında Sonbahar Renkleri Büyülüyor

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Kocaeli'nin ormanları sonbaharın muhteşem renkleriyle tabloya dönerken, doğa ve fotoğraf tutkunları bu güzellikleri keşfetmek için harekete geçti. Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel köyleri, renkli yapraklarıyla dikkat çekiyor.

Kocaeli'de sonbahar manzarası böyle görüntülendi

Kocaeli'nin ormanlarına sonbaharın renkleri yansıdı

KOCAELİ - Sonbaharın gelişi ile ormanlar adeta tabloya döndü. Mevsimin tüm renkleri ağaçlara yansırken, doğa ve fotoğraf tutkunları gizli kalan güzelliklerin peşine düştü.

Sonbaharın renkleri, Kocaeli'nin doğa harikası ormanlarında kendini gösterdi. Yaprakların ortaya çıkardığı birbirinden güzel renkler, izleyenlere görsel şölen yaşatıyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel'in köyleri doğa tutkunlarının ilk adreslerinden oluyor. Bol bol fotoğraf çeken doğa tutkunları, renkleri canlı canlı gözlemleme şansı yakalıyor.

Serindere Kanyonu, Çınarlıdere, Yuvacık, Erikli, Kuzuyayla en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Kocaeli Ormanlarında Sonbahar Renkleri Büyülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAVZA YILMAZ - Güncel
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