Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli'nin Başiskele, Gölcük ve Kartepe bölgelerinde kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, belediyeler yol açma çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Başiskele ilçesindeki Aytepe mevkisi, Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı, gece saatlerinden bu yana etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
