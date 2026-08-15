Haberler

Kandıra'da 4 sahilde deniz yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Kandıra'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Sarısu sahillerinde yarın denize girmek yasaklandı. Vatandaşların cankurtaran bulunan ve yasak olmayan bölgelerde denize girmeleri istendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 sahilde elverişsiz şartlar nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiği belirtildi.

Bu sebeple yarın Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Sarısu sahillerinde denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama bulunmayan bölgelerde mantar dubalarla sınırlandırılan alanlarda denize girmeleri, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Çelik'ten genç yaşta ölen doktor eşine büyük vefasızlık!