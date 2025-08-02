Kocaeli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, ulaşımda geçici aksama yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde 7 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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