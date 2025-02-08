Kocaeli'nde sokakta terk edilmiş 25 günlük bebek bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta vatandaşlar tarafından 25 günlük olduğu değerlendirilen bir erkek bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Sokakta terk edilmiş bebek olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk muayenesinde 2.5 kilogram olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.