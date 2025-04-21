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Kocaeli'nde Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte aseton, tabanca ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu, aseton, tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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