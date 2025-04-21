Kocaeli'nde Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu, aseton, tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.