Kocaeli'de insansız hava aracı düştü / Haber eklendi
İzmit'e bağlı Çubuklubala Mahallesi yakınlarında İHA düştü. Mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.
Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel