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Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı

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Gebze'de bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralandı. Patlama sonucunda büyük hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

PATLAMADA 3 BİNA ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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