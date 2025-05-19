Kocaeli'nde Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nde Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki Arda Gürkan, suda çırpınarak gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun boğulduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'na gelen Arda Gürkan, dereye girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Gözden kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suda yapılan aramanın ardından dereden çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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