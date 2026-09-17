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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

Çalışmada, örgütün faaliyetlerini gizlemek amacıyla 2 paravan firma kurduğu, bahis işlemlerinde bu firmalar ve kişiler adına açılan hesapları kullandığı belirlendi.

Örgütün, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılmak üzere açılan hesaplar üzerinden altın hesabı ve kripto para alımları gerçekleştirdiği, bu yöntemle para hareketlerini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Ekiplerce yürütülen incelemelerde, yaklaşık 3 aylık dönemde paravan şirketlere ait hesaplara suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında toplam 460 milyon 73 bin 80 lira para aktarıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 14 Eylül'de Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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