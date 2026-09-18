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Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 7 tutuklama

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Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 7 tutuklama
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KOCAELİ merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.

KOCAELİ merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında güncel suç örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 14 Eylül'de Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 alev gizleyen aparat, 4 av tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 1 kartuş, 973 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve satışa hazır halde 11 paket sentetik kannabinoid (85,69 gram) ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 Ata altını, 18 Cumhuriyet altını ve çeşitli ziynet eşyaları ile 1300 euro ve 53 bin TL bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 14 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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