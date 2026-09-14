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Kocaeli merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" misyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında güncel suç örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve men edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda haklarında tespitler bulunan 13 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 av tüfeği, av tüfeği alev gizleme aparatı, 4 şarjör, kartuş, 973 fişek, 85,69 gram sentetik uyuşturucu, 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 Ata altın, 18 Cumhuriyet altını, muhtelif sayıda kolye, küpe ve bilezik, 1300 avro ile 53 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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