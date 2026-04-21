Kocaeli merkezli 5 ilde jandarmadan operasyon; 21 gözaltı

KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE RÜŞVET OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Orman kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Görevi kötüye kullanma' ve '3628 sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün orman işletme şefi, 4'ünün orman muhafaza memuru, 1'inin orman mühendisi, 9'unun müteahhit, 3'ünün muhtar ve 1 kişinin de emlakçı olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında Kandıra Orman İşletme Şefliği'nde de arama yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ardacan UZUN-Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı