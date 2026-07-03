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Yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 101 tutuklama

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Kocaeli merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 120 şüpheliden 101'i tutuklandı, 19 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

101 TUTUKLAMA

Kocaeli merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltın alınan ve Kocaeli Adliye'sine sevk edilen 120 şüpheliden 101'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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