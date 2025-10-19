Kocaeli Mehter Takımı, Güney Kore'de Sanayi Festivali'nde Konser Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, sanayi festivali kapsamında Güney Kore'de konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de Ulsan Sanayi Festivali'nin açılış programına davet edilen mehter takımı, burada sahne aldı.

Mehter takımı, programın ikinci gününde de Taehwagang Ulusal Parkı'ndaki etkinlik alanında konser verdi.

Güney Koreli vatandaşların tempo tutup, yoğun ilgi gösterdiği konserde mehter takımı, repertuarındaki birçok eseri seslendirdi. Katılımcılar, konser sonunda mehter takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeong Eun Ju, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Türkiye'ye yardım gönderdiğini ifade ederek, Türkleri burada görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Müziğin hareketli olmasından dolayı kendisini birden burada bulduğunu anlatan Ju, "Türk müziği olduğunu duyunca ayrı bir mutlu oldum ve sevindim. Türkiye'de meydana gelen depreme ailece çok üzülmüştük. Türkiye'ye çocuklarımla yardım malzemesi göndermiştik. O günden beri Türkiye'nin durumunu hep merak etmişimdir. Türkleri burada görmekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Won Jun Shik ise kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'den gelen mehter takımının çok havalı olduğunu belirterek, yorgun olmasına rağmen mehter takımını dinleyince enerji dolduğunu dile getirdi.

Mehter takımı kıyafetlerinin çok farklı olduğuna değinen Lee Jeong Kwan, "Bu grubun ortaya çıkardığı müzik, normalde duyamayacağımız cinsten bir müzik. Gerçekten ritmi çok güzel. Böyle bir deneyimi bu festival olmasaydı başka bir yerde edinemezdim. Bizim için çok güzel bir anı oldu." değerlendirmesinde bulundu.