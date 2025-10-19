Haberler

Kocaeli Mehter Takımı, Güney Kore'de Sanayi Festivali'nde Konser Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı, Güney Kore'deki Ulsan Sanayi Festivali'nde sahne alarak Türk müziğini tanıttı. Konser, Güney Koreli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, sanayi festivali kapsamında Güney Kore'de konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de Ulsan Sanayi Festivali'nin açılış programına davet edilen mehter takımı, burada sahne aldı.

Mehter takımı, programın ikinci gününde de Taehwagang Ulusal Parkı'ndaki etkinlik alanında konser verdi.

Güney Koreli vatandaşların tempo tutup, yoğun ilgi gösterdiği konserde mehter takımı, repertuarındaki birçok eseri seslendirdi. Katılımcılar, konser sonunda mehter takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeong Eun Ju, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Türkiye'ye yardım gönderdiğini ifade ederek, Türkleri burada görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Müziğin hareketli olmasından dolayı kendisini birden burada bulduğunu anlatan Ju, "Türk müziği olduğunu duyunca ayrı bir mutlu oldum ve sevindim. Türkiye'de meydana gelen depreme ailece çok üzülmüştük. Türkiye'ye çocuklarımla yardım malzemesi göndermiştik. O günden beri Türkiye'nin durumunu hep merak etmişimdir. Türkleri burada görmekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Won Jun Shik ise kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'den gelen mehter takımının çok havalı olduğunu belirterek, yorgun olmasına rağmen mehter takımını dinleyince enerji dolduğunu dile getirdi.

Mehter takımı kıyafetlerinin çok farklı olduğuna değinen Lee Jeong Kwan, "Bu grubun ortaya çıkardığı müzik, normalde duyamayacağımız cinsten bir müzik. Gerçekten ritmi çok güzel. Böyle bir deneyimi bu festival olmasaydı başka bir yerde edinemezdim. Bizim için çok güzel bir anı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.