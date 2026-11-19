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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri gerekçesiyle 2 tutuklu sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Kerem B. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Asrın S. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Yargıtay'ın, sanıklar Asrın S. ve Kerem B. hakkında "kasten yaralama sonucunda ölüme sebep olma" suçundan hüküm kurulması gerektiği yönündeki bozma kararı okundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Sanık avukatları, olay sırasında üzerlerinde herhangi bir kesici ve delici alet bulunmayan müvekkillerinin eylemlerinin "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak bozma kararına uyulmasını istedi.

Müşteki avukatları ise mahkemenin kararında direnmesi yönünde görüş belirtti.

Sanıklar Asrın S. ve Kerem B. de Yargıtay'ın kararına uyulmasını isteyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Asrın S'yi "kasten yaralama sonucunda ölüme sebep olma" suçundan 10 yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Kerem B'yi tahrik indirimi uygulayarak aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Asrın S'nin tutukluluğunun devamına, Kerem B'nin ise tahliyesine karar verdi.

Olay

Cep telefonu mesajlarıyla Kerem B'nin annesi Nagihan B'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 Aralık 2022'de Mehmet Orhan'ın evine giden sanıklar, tekme ve yumrukla Orhan'ı yaralayarak olay yerinden ayrılmış, ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Orhan, tedavi gördüğü hastanede 34 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili tutuklanan Asrın S. ve Kerem B. ile tutuksuz M.M'nin "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Asrın S'nin "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Kerem B'nin ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Ayrıca sanıklardan Asrın S. "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, Kerem B. de aynı suçtan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz sanık M.M'nin ise beraatine karar verilmişti.

Kaynak: AA