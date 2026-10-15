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Kocaeli Kandıra'da D-605'te ikinci heyelan 4 hafriyat kamyonuna hasar verdi

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Kocaeli Kandıra'da D-605'te ikinci heyelan 4 hafriyat kamyonuna hasar verdi
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde D-605 Karayolu'nun Akçakese mevkisinde aşırı yağışların ardından heyelan meydana geldi. Ekipler yolu açmaya çalışırken aynı noktada ikinci heyelan oldu ve 4 hafriyat kamyonu hasar gördü.

KANDIRA YOLUNDA HEYELAN

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağışların ardından D-605 Karayolu'nun Akçakese mevkisinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma yaptığı sırada aynı noktada ikinci kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını nedeniyle 4 hafriyat kamyonu hasar gördü.

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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