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Kocaeli Kandıra'da boya yapan işçi trafoya değen dirseğiyle akıma kapılıp yaralandı

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Kocaeli Kandıra'da boya yapan işçi trafoya değen dirseğiyle akıma kapılıp yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fabrikada boya yapan işçi, dirseğinin trafoya değmesiyle elektrik akımına kapılarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Akdurak Mahallesi'ndeki bir fabrikada boya yapan S.T. (43), dirseğinin trafoya değmesi üzerine elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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