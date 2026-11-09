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Kocaeli İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki öğrenci öldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında fenalaşarak yere yığılan 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlk müdahalesi okulda yapılan ve kalbi durduğu belirlenen öğrenciye sağlık ekipleri kalp masajı uyguladı; kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında fenalaşarak yere yığılan 5'inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kozluk Mahallesi'nde bulunan 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Öğretmenlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrencinin kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansa alınan Alper Teoman Kavaklı'ya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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