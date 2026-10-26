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Kocaeli İzmit'te 6 kafede hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli İzmit'te 6 kafede hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmit Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda gece saatlerinde 6 kafeye giren 3 şüpheli, iş yerlerinden hırsızlık yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı; hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 6 kafeden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. İlçede bulunan 6 ayrı kafeye giren 3 şüpheli, iş yerlerinden hırsızlık yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kafelere girdikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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