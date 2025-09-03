Kocaeli İtfaiyesi, Karabük'teki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 8 personel ve 4 araçla bölgeye hareket etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına destek vermek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti.

Havanın kararmasıyla yangına karadan müdahale sürerken, Kocaeli ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak Karabük'e hareket etti.

Kocaeli İtfaiyesi, 8 personel ve 4 araçla ekiplere yangının kontrol altına alınması için destek sağlayacak.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
