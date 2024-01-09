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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Hız Denetimlerine Devam Ediyor

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimlerine devam ediyor. 1 Ocak-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 774 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Otoyolda hız ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla radarla hız denetim faaliyetleri sürdürülüyor.

Kocaeli İl Jandarma KomutanlığI ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda 1 Ocak-7 Ocak tarihlerinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 774 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Otoyolda hız ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla radarla hız denetim faaliyetlerine devam ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Kocaeli Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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