Tabancayla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan bir eldiven imalathanesinde Savaş Taş ile F.C. ile R.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Taş ve imalathanede çalışan İ.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Teşkilat Başkanı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler F.C. ile R.C'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Savaş Taş Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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