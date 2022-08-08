Kocaeli haberi... Ukrayna'dan gelen "Polarnet" gemisi Derince Limanı'na giriş yaptı Kocaeli haberleri: Derince Limanı Türk bayraklı "Polarnet" gemisinin ilerlemesi (Timelapse -) Geminin Derince Limanına girişi Polarnet Gemisi detay KOCAELİ - Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin... Derince Limanı Türk bayraklı "Polarnet" gemisinin ilerlemesi (Timelapse -) Geminin Derince Limanına girişi Polarnet Gemisi detay KOCAELİ - Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türk bayraklı "Polarnet" adlı gemi, Kocaeli'nin Derince Limanı'na ulaştı. Güncel AA / Ömer Faruk Cebeci Derince Limanı Ukrayna Kocaeli Güncel Haberler

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