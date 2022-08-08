Son Dakika | Elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki inşaatta çalışan Bülent Aslan (46), binanın 4. katındaki iskelede cam montajı yaptığı sırada, elindeki demir profil, yüksek gerilim tellerinin üzerine düştü. Demirin iskeleye temas etmesi üzerine elektrik akımına kapılan Aslan, 4. kattan yere düştü. Olayda trafoda yaşanan patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, mahallenin elektriği kesildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Aslan'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel AA / İbrahim Aktaş Bülent Aslan Dumlupınar Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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