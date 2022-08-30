Kocaeli gündem: Kocaeli'de 3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu
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Kocaeli haber... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yüzde 80 zihinsel engelli kız, sahilde bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yüzde 80 zihinsel engelli kız, sahilde bulundu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos Cumartesi gününden itibaren haber alınamaması ve ailesinin müracaatı üzerine engelli olduğu belirtilen Tuğba M'yi arama çalışması başlattı.
Tuğba M, polis ekiplerince öğle saatlerinde sahilde bulundu.
Yanındaki kişi ise ekiplerce gözaltına alındı.??? ????
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel