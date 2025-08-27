Kocaeli Gebze'de Park Halindeki İki Otomobilde Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 35 KLK 89 plakalı park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan 34 BR 5199 plakalı araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir patlama da yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.