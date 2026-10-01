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Kocaeli Gebze'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, Arapçeşme Mahallesi'nde Kavak Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi; polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.N. idaresindeki 34 BT 3754 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 TV 1301 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle 1 yolcu ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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