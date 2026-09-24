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Kocaeli Gebze'de hırsızlıktan 27 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 27 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi (45) Gebze'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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