Kocaeli Gebze'de hırsızlıktan 27 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kocaeli Gebze'de hırsızlıktan 27 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 27 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi (45) Gebze'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA