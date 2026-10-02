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Kocaeli Dilovası'nda motosiklet devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli Dilovası'nda motosiklet devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ahmet K. idaresindeki 41 BGD 458 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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