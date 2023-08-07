Kocaeli Derince Limanı'nda Buğday Tozu Kaynaklı Patlama

Kocaeli Derince Limanı'nda meydana gelen patlamanın buğday tozu kaynaklı olduğu düşünülüyor. Patlama sonucunda 10 kişi yaralanırken, göçük altında kalan bir vatandaş kurtarıldı.

'BUĞDAY TOZU KAYNAKLI SIKIŞMA'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince Limanı'ndaki patlamayla ilgili olarak şunları söyledi: