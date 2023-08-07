Kocaeli Derince Limanı'nda Buğday Tozu Kaynaklı Patlama
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Kocaeli Derince Limanı'nda meydana gelen patlamanın buğday tozu kaynaklı olduğu düşünülüyor. Patlama sonucunda 10 kişi yaralanırken, göçük altında kalan bir vatandaş kurtarıldı.
'BUĞDAY TOZU KAYNAKLI SIKIŞMA'
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince Limanı'ndaki patlamayla ilgili olarak şunları söyledi:"Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında buğday tozu kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir sıkışma nedeniyle patlama olduğunu değerlendiriyoruz. İlk andan itibaren UMKE ekiplerimiz, sağlık, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Arkadaşlarımızı süratle olay yerinden kurtardık ve en kısa sürede sağlık teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız var ikisinin durumunun ağır olduğunu söylemem gerekir. Diğer yaralılarla ilgili takipler yapılıyor. Patlama nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı güvenlik ekiplerimiz gerekli tedbirleri alıyorlar. Enkaz altında kimsenin olmadığını da belirtmek istiyorum. Buğday tozu sıkışması dışında bir patlamada emare söz konusu değil. Konunun uzmanları çok yönlü bakıyorlar."'GÖÇÜK ALTINDA KALAN 1 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI'Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bugün, saat 14.50 sıralarında, liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına; AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi'nden alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel