Kocaeli Derince'de kazara kendini vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kocaeli Derince'de kazara kendini vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Derince'de tabancanın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancanın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
E.T.Ö. (17), Mersincik Mahallesi'nde tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA