Kocaeli Derince'de 15 yıl 26 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'tehdit' suçlarından 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "tehdit" suçlarından hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA