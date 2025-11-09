Haberler

Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor

Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor Haber Videosunu İzle
Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilovası'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin "Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

  • Dilovası'ndaki yangında 6 kişi öldü ve 7 kişi yaralandı.
  • Yangın soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
  • Makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yangının çıkış nedenini ve sorumluları tespit etmek için çalışıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilovası'ndaki yangına ilişkin "Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR "

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz gün kozmetik üretim tesisinde yangın çıkmış, yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

İtirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti, hemen canlı yayına çıktı
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler

Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti

Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray ilk kez kaybetti
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.