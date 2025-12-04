Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

YANGIN FACİASINDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım günü tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş Oransal, hayatını kaybetti.

12 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından ise Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

STATİK ELEKTRİK BOŞALMASI VEYA ELEKTİRİKSEL KONTAK KAYNAKLI TUTUŞMA

Yangının çıkış nedeniyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

İTFAİYE UYGUNLUK ONAYI OLMADAN ÜRETİME BAŞLANMIŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı taraftarından müfettiş inceleme raporu hazırlandı. Fabrikada; etkin topraklama, yeterli havalandırma, patlayıcı ortam kontrol sistemleri, yangın merdiveni, yangın algılama-alarm sistemi bulunmadığı, itfaiye uygunluk onayı olmadan üretim faaliyetine başlandığı ve yapı-iskan belgesi olmadan imalathane olarak kullanıldığı raporlandı. İşletmeci (işleten) olayın asli kusurlusu, bina maliki ve kiralayan; yapıyı iskan ve yangın güvenlik sistemleri olmadan kiraya vermesi nedeniyle tali fakat işletenle müteselsil sorumlu bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca kamu kurumlarının, ruhsat ve denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali idari sorumluluk taşıdığı kanaatine varıldı.

OLAY GÜNÜ SİGORTALILIK BİLDİRİMİNİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı kanaatine varılan raporda; çalışanlar ve vardiya amiri, işverenin belirlediği üretim düzeni içerisinde görev yaptıkları için olayda kusurlu görülmedi. Öte yandan raporda; yangında hayatını kaybeden 7 kişiye ilişkin olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı belirtildi. Raporda yer alan görgü tanığı beyanlarında ise bazı çalışanların yangının ilk anında dışarı çıkabildiği ancak tek çıkış kapısı ve acil çıkış bulunmaması nedeniyle diğer çalışanların alevlerin sardığı kapıdan çıkamadığı ve içeride mahsur kaldığı belirtildi.