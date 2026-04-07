3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 13'e çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, Tekirdağ'da yakalanan C.Y. ve C.G. adliyeye sevk edildi. C.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, C.G. tutuklandı.
1 TUTUKLAMA DAHA
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada C.Y. ve C.G. isimli şüpheliler de Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler Kocaeli'ye getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 13'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı