Kocaeli'de TMO silolarındaki patlamada yaralı sayısı 12'ye yükseldi. Patlamanın sebebi olarak açığa çıkan tozun patlamaya sebebiyet verebileceği ifade ediliyor. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'deki patlamada yaralı sayısı 12'ye yükseldi

Tahir Büyükakın: "Açığa çıkan tozun patlamaya sebebiyet verebileceği ifade ediyor teknik arkadaşlar"

KOCAELİ - Kocaeli'de TMO silolarındaki patlamada yaralı sayısı 12'ye yükseldi. 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hububat siloları bunlar. Hem yükleme hem de boşaltma faaliyeti yapılıyor. Bu esnada açığa çıkan tozun patlamaya sebebiyet verebileceği ifade ediyor teknik arkadaşlar. Kendilerine sorduğumuzda verdiği bilgi bu yönde. Zaman zaman bu patlamaların olabileceği ifade ediliyor. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu oldu. Daha detaylı çalışma yapılmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince'deki TMO silolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, KBRN, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaklaşık yarım saat önce yaptığı açıklamada, "Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Hem denizden hem karadan tedbirlerimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Detaylı inceleme yapılmadan 'şudur' demek için erken ancak teknik arkadaşların verdiği bilgiyi tekrar ediyorum. Hububat siloları bunlar. Hem yükleme hem de boşaltma faaliyeti yapılıyor. Bu esnada açığa çıkan tozun patlamaya sebebiyet verebileceği ifade ediyor teknik arkadaşlar. Kendilerine sorduğumuzda verdiği bilgi bu yönde. Zaman zaman bu patlamaların olabileceği ifade ediliyor. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu oldu. Daha detaylı çalışma yapılmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olayın ilk anından itibaren sahada olduğunu kaydeden Büyükakın, "45 personelle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Sağlık ekipleri var. Güvenlik ekipleri var. Tüm ekipler alandalar" diye konuştu.

"2'si ağır"

2'si ağır 12 yaralı olduğunu dile getiren Büyükakın, "Bundan yarım saat önce aldığım bilgiye göre 2'si ağır durumda. Bende şuanda alandan ayrıldım hastaneye doğru geçiyorum duruma bakmak için" şeklinde konuştu.

"İhmal varsa gereken yaptırımlar uygulanacak"

Büyükakın, bu tür alanların denetleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde olduğunu belirten Büyükakın, "Onların düzenli olarak denetim yaptığını biliyorum. Konu ile ilgili detaylı incelemeler yapıldıktan sonra ihmal varsa gereken yaptırımlar uygulanacak ama henüz bunu değerlendirmek için çok erken. Olay olalı 1 saat kadar oldu" dedi.

Aynı zamanda Büyükakın, olay yerindeki tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini de sözlerine ekledi.