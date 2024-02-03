Kocaeli'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da bölgeye gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.