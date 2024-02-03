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Kocaeli'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da bölgeye gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Özyiğit Kocaeli Gebze Yaşam Güncel Haberler

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