Haberler

Yön levhasına çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil yol kenarındaki yön levhasına çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 ADC 689 plakalı otomobil, yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmaları sonrası trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

