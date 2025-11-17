Kocaeli'de Yeni Okul Açılışları ile Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

Kocaeli'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Kocaeli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu. Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 24 derslikten oluşan Aziz Sancar Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende öğrenci Eylül İpek Kaya, Aziz Sancar konulu konuşma yaptı.

Özyiğit, açılış konuşmasında, Aziz Sancar'ı Türk milleti olarak çok sevdiklerini dile getirerek, "Köy şartlarında okumuş, kimliğini, kişiliğini inancını, Türk devletini ve milletini özümsemiş bunu hayatına uyarlamış bununla da gurur duyan bir insan. Biz Aziz Sancar'ı o yüzden çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekgöz, öğrencilere daha iyi bir eğitim öğretim imkanı sunmanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "Bizler geleceğin bilim insanları, sanatçılarını ve sporcularını yetiştirecek olan Aziz Sancar Ortaokulu önünde sizlerle bir arada bulunmaktan sonra derece heyecan içerisindeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak okulun açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Özyiğit, ilk ders zilini çaldı.

Gölcük ilçesinde de 32 derslikli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile kapalı spor salonunun açılışı yapıldı.

Açılışa, Karamürsel Kaymakamı Gölcük Kaymakam Vekili Kemal İnan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ozan Baş ve Abdulhalik Köse, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri okul binasını gezerek sınıfları inceledi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.